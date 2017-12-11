美AIT主席莫健今拜会立院 关心促转条例后续

美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty）今天（11日）拜会台湾立法院长苏嘉全。苏嘉全透露说，莫健除与立委讨论台湾内外情势、台美贸易项目外，也特别问到促进转型正义条例后续如何执行。

此前，立法院院会本月5日三读通过促进转型正义条例。

据联合新闻网报道，莫健今天中午到立法院拜会苏嘉全，民进党立委尤美女、罗致政、国民党立委许毓仁等人陪同接见。双方会谈约一小时，全程不开放。

苏嘉全会后受访时表示，莫健此次拜会，主要是与立委讨论台湾内外情势、东南亚情势，以及谈到未来台美贸易项目等，看能否有更深的交流。

至于有没有触及美猪、国防预算等问题，苏嘉全说，都没有特别谈到。

苏嘉全表示，莫健特别问到促进转型正义条例后续怎么执行，包括许毓仁、尤美女都有提出看法。

苏嘉全转述尤美女会中说法，指促转条例将重点放在档桉公布。对于未来有些“不义遗址”，名称不见得就要做改变。至于蒋介石铜像的处理，都会尊重。

尤美女会后受访时称，她向莫健表示，促转条例对于过去不义遗址怎么处理、路名怎么改，台湾社会公民参与踊跃，相信大家有智慧与创意处理这个问题。

她说，转型正义重点是过程中通过全民讨论，才有可能宽恕与和解；重点是讨论的过程，不是直接改名的结果。

尤美女也说，莫健担心促转条例有“去中国化”的问题。对此，她解释说，促转条例是要“去蒋化”“去威权化”，与“去中国化”没有关系。

许毓仁会后受访时则说，他向莫健表达国民党支持促转中，关于历史真相还原、司法平反等立场。不过，反对促转设下期限、没有加上原住民与慰安妇，认为是选择性的促转。

许毓仁说，希望促转通过后，可以创造社会和谐与对话，而不是制造对立。国民党团也会持续监督相关议题。

据报道，与会者转述莫健说法，指对促转牵涉正名表示担忧，因为美国也有相同的例子。他也表示，担心造成社会分裂与北京的反应，希望台湾政府处理过程不要太过激烈，这样对于社会和谐是不好的。

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