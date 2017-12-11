蔡英文：台湾要打造“国家级”资安机制

台湾总统蔡英文今天（11日）上午表示，国安会和行政院共同研拟制定三个“国家级”资安目标，首先是要打造“国家级”的资安机制。

她也说，第二要建立“国家级”资安团队，确保数位国土安全。第三要推动国防资安技术的自主研发，落实产业发展。

据联合新闻网报道，为展现台湾政府落实资安即国安，总统府首度举办“府会资安周”活动，今天起至12月15日开放给民众到总统府参观。蔡英文则是在活动开幕式致词时，作出上述表示。

蔡英文指出，数位科技虽然很便利，也带来新挑战，包括骇客攻击、网路勒索和诈骗。这些都会影响到民众生活、社会秩序，威胁到国家安全。

她例举有银行的自动提款机（ATM）去年7月遭到盗领。此外，10月也有一家银行的汇款交换系统，遭到骇客入侵。在警、检、调和资安团队努力下，这几个案子都顺利破案。

蔡英文也指出，证券市场的系统今年2月遭受到攻击，金管会也做出即时应变。尽管大家都做了很好的处置，但这也反映出，台湾迫切需要建立一个更健全的资安防护体系。如此一来，才能提升人民和企业对于数位环境的信赖，并给予数位人权更完善的保障。

蔡英文表示，去年就任以来，政府把资安提升到国安层级，聘请中研院院士李德财加入国安团队。此外，行政院也成立资安处；国安会和行政院共同研拟制定三个“国家级”资安目标。

蔡英文说，为了落实三大目标，行政院已经通过四年期的国家资通安全发展方案。政府结合国防战力的整备，成立了资通电军指挥部，同时也借由资安旗舰计划和前瞻计划，强化各种资安防护能力。

另一方面，蔡英文也表扬政府各部门及民间团体、对维护资安有功人员。她表示，希望台湾的资安产业能够持续发展。

她指出，资安产业发展的关键在于人才，如今天在场的台湾骇客协会（Hitcon）的伙伴，就是值得重视的人才。

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