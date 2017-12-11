促转条例排除日据时期 高金素梅：是民主耻辱

台湾立委高金素梅今天（11日）在立法院教委会表示，12月5日立法院通过的促转条例，民进党政府把迫害台湾原住民族最严重的日据时期排除，她非常不以为然，令人非常遗憾。她更痛批民进党政府，促转条例切割原住民的转型正义，“是民主的耻辱”。

据联合新闻网报道，立法院教育及文化委员会今天邀请教育部长潘文忠、文化部长郑丽君、故宫博物院院长林正仪做题为“如何面对《促进转型正义条例》制定后的因应政策”的专题报告。

高金素梅在会上指出，民进党发言人吴思瑶前天在原民台“部落大小声”节目受访时说，此次促转条例的通过，是属于西方民主化过程的“第三波民主化”的一环，原住民的转型正义年代久远，不属于此次的促转。

对于吴思瑶的论述，高金素梅说，民进党当年在野时打着许多民主运动口号，高喊“民主要制衡”，但现在执政了，却开始用西方深奥的学理名词，呼咙原住民族、切割原住民族。

她表示，非常不以为然促转条例切割原住民的转型正义，这是民主的耻辱。

高金素梅指出，促转条例排除原住民在当时日本威权时期所受到的不正义，尽管已在立法院通过，但原住民族都很不以为然。

另一方面，她表示，如果谈中正纪念堂转型正义，对原住民族而言，现在的总统府更是“威权时代”的象征。

高金素梅说，民进党通过的促转条例，就是要清算戒严时期和国民党；后续推动工作，文化部和教育部是无法切割的。当社会舆论聚焦学校或道路改名的同时，身为行政部门，教育部和文化部应该针对名称背后的历史意涵，进行真实的还原。

教育部长潘文忠则回应说，促转条例通过，真正的价值在于促进台湾社会的和解，彰显对人权的重视。

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