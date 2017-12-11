北京海淀区停止拆除违规广告牌匾

（早报讯） 据《新京报》报道，该报记者今天（11日）从北京市海淀区城市管理委下发的一份名为“关于暂缓牌匾广告清理工作的通知”中了解到，海淀区现已停止拆除违规广告牌匾，重新启动时间另行通知。

通知也明确提出，拆除原有牌匾与新设牌匾同步实施。

这份名为“关于暂缓牌匾广告清理工作的通知”署名为“北京市海淀区城市管理委员会”。通知提到，12月8日，市城市管理委曾召开会议，研究部署下一阶段集中清理“天际线”专项工作。

对于上述通知，记者向海淀区城市管理委相关工作人员求证，对方予以证实。海淀区某城管队长也向记者证实，已收到该通知并停止拆除违规广告牌匾工作。

根据通知，暂停清理拆除主要考虑两个因素。一是由于冬季气温寒冷，大风天气多发，气候干燥，高空作业和着火风险较高。二是拆除工作后存在设置跟不上问题，造成群众识别困难。通知称，已经启动拆除的点位要做好善后处置，确保安全，重新启动时间另行通知。

通知还提到，此次行动目标是重现城市“天际线”，各街道要聚焦高层建筑楼顶牌匾开展清理整治。对于其他类型的牌匾设置要充分考虑各种因素，加强日常管理和执法。

通知中明确提出清理整治应与设置工作同步推进。整治工作以设置指导为前提，凡是有重新设置需求的，要先制定重设方案，待新方案确定并且新牌匾制作完成后，拆除原有牌匾与新设牌匾同步实施。

此外，暂定期间，各街道要继续做好未拆除楼顶违规广告牌匾的权属单位工作，对于矛盾和意见分歧较大的，要反复细致沟通，做好相关前期准备工作。对于拆除难度大的，继续细化施工组织方案，待重新启动后，平稳有序推进专项工作。

对于已拆除单位的重新设置工作，通知中提到，有重设需求的，各街镇立即汇总需求并指导产权单位编制重设方案，方案报区城市管理委同意后可实施。

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