苏宁云商：已售出550万股阿里股票

通过出售阿里巴巴集团股份，苏宁云商预计能获净利32.5亿元。

据澎湃新闻报道，12月11日晚间，苏宁云商公告称，公司已完成出售阿里巴巴集团不超过550万股。因此，公司收到股票出售价款合计9.4亿美元（约合62.2亿元人民币），预计可实现净利润约32.5亿元人民币。

苏宁云商称，本次所得资金，将用于支持公司在商业业态创新、物流能力提升及科研方面的投入，以便增强公司市场竞争力和经营质量。

11月13日晚间，苏宁发布公告，表示公司拟对阿里巴巴集团股份择机进行出售，出售股份总规模预计不超过550万股，占公司持有阿里巴巴集团股份的20.89%，占阿里巴巴集团股份比例为0.22%。

在完成上述出售计划后，苏宁云商仍将持有阿里巴巴集团股份2082.47万股，占阿里巴巴总发行股份的0.81%。

苏宁云商提出，阿里巴巴是公司最重要的战略合作伙伴，持有公司19.99%的股份，公司将结合自身资源，持续加深与阿里巴巴在联合采购、天猫旗舰店运营、物流服务、O2O融合凳面的战略合作，提升双方合作价值和市场竞争力。

苏宁和阿里的“联姻”是从2015年8月开始的，当时阿里以283亿元投资苏宁。苏宁斥资140亿元，认购不超2780万股阿里新发的股份。

根据今年三季度报显示，淘宝（中国）软件有限公司依然持有苏宁18.61亿股，位列苏宁云商第三大股东。

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