AlphaGo教学工具上线，柯洁：重新学围棋

12月11日晚间，Deepmind公司在自己官网上线了AlphaGo教学工具，旨在帮助公众用新的、启发性的方式下围棋。

据澎湃新闻报道，这样的举措，也进一步兑现了Deepmind在乌镇人机大战结束时的承诺：与全世界围棋爱好者共同分享AlphaGo的数据。

AlphaGo的启蒙老师、欧洲围棋冠军樊麾在微博上透露：“AlphaGo教学工具共有两万多个变化，三十七万多步棋组成，通过AlphaGo的视角，分析并建议围棋开局的诸多下法。同时每步棋AlphaGo都会给出自己的胜率分析，希望AlphaGo对围棋的独特理解可以给我们一些启发。”

随后，当今世界围棋第一人柯洁转发此条微博，并评论到：“重新学围棋。”

据樊麾介绍，此次公布的教学工具使用的版本是 AlphaGo Master。工具设有包括中文简体在内的多个语言。

另据DeepMind官网介绍，教学工具分析了近期围棋历史里6000个最受欢迎的开局，使用了231000盘人类数据，以及75盘 AlphaGo与人类对弈的数据。

除了柯洁外，多位国内世界围棋冠军多对AlphaGo教学工具上线都表达了自己的看法。世界围棋冠军、职业九段棋手常昊认为：“教学工具不一定是标准答案，更多的是给予了我们无限的思考空间。”曾为乌镇人机大战选手之一、职业九段棋手周睿羊则表示：“定式什么的还是不要随便学了，看到工具一些高级下法之后感觉到又可以起飞了。”

今年5月份，在乌镇结束了与柯洁的对弈后，DeepMind宣布AlphaGo退役，此后它和人类将以其他形式互动，回馈人类。10月份，DeepMind公布了最强版AlphaGo，代号AlphaGo Zero。它的独门秘籍，是“自学成才”。而且，是从一张白纸开始，零基础学习，在短短3天内，成为顶级高手，并以100：0的比分战胜了曾赢下韩国棋手李世石的AlphaGo。12月份，DeepMind又给人类带来惊喜，AlphaGo Zero能从零基础开始强化学习，24小时之内击败了此前最强的国际象棋、日本将棋和围棋人工智能程序，由此前专攻一项技能走向多种技能“通杀”。

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