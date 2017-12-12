陆慷引述王毅：美国需了解接受中国

中国外交部发言人陆慷昨天（11日）在北京举行的例行记者会上引述中国外长王毅、在2017年国际形势与中国外交研讨会上的演讲表示，中美之间需要进一步相互适应；中国愿意在相互尊重基础上，与作为超级大国的美国和平共处。美国也需要了解和接受一个走符合自身国情发展道路、坚持中国特色社会主义的中国。

据中新社报道，有美国学者及前官员日前发表观点认为，对美国而言，阻挠、遏制中国已不现实，只能逐步适应一个不断强大的中国。美方要多去亲身观察、感受中国，研究制定新的对华战略。

对此，陆慷回应说，中方一般不对学者观点作评。不过，中方赞同美国在对华政策上应当与时俱进的主张。

他引述王毅在出席2017年国际形势与中国外交研讨会开幕式上提到，中美之间需要进一步相互适应，求同存异，合作共赢。

陆慷引述王毅表示，中美彼此的利益越来越相互交融，两国之间的共同利益已经远远超越分歧。双方合作则共赢，对抗必双输，这是任何有战略眼光和清醒头脑的人都会认同的客观事实，也是一个不以人的意志为转移的必然趋势。

此外，中国无意改变美国，也不想取代美国；美国无法左右中国，更不可能阻止中国的发展。对中美两国而言，零和博弈、寻求对抗的陈旧思维已不可取，求同存异、合作共赢才是开辟未来的正道。

陆慷也王毅引述指出，中美之间需要进一步相互适应。中国愿意在相互尊重基础上，与作为超级大国的美国和平共处。美国也需要了解和接受一个走符合自身国情发展道路、坚持中国特色社会主义的中国。

此外，中美两国交往当然要遵守规则，这个规则就是公认的国际法和国际关系基本准则，就是《联合国宪章》的宗旨和原则，就是中美之间的三个联合公报。

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