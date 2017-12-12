俞正声：“台独”是一条走不通的死路

中国大陆全国政协主席俞正声昨天（11日）在北京表示，“台独”势力挑战“一个中国”原则，损害国家主权与领土完整，破坏台海和平稳定，是两岸关系和平发展的最大现实威胁。历史已经并将继续证明，“台独”是一条走不通的死路。

据中新社报道，俞正声昨天在人民大会堂会见了新党主席郁慕明率领的新党大陆访问团，并作出上述表示。

俞正声指出，没有“一个中国”原则，就谈不上两岸关系和平发展。体现“一个中国”原则的“九二共识”，明确界定了两岸关系的根本性质，反映了两岸关系的历史和现状，得到两岸双方授权认可，是确保两岸关系和平发展的关键。

据报道，俞正声向访问团介绍了中共十九大有关情况，阐述了十九大确定的对台方针政策。

俞正声强调，解决台湾问题、实现祖国完全统一，是“全体中华儿女”共同愿望，是中华民族根本利益所在。以和平方式实现统一最符合包括台湾人民在内的中华民族的整体利益。陆方将坚持“和平统一、一国两制”方针，以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。

俞正声表示，两岸人民血浓于水、命运与共。陆方将秉持“两岸一家亲”理念，扩大深化两岸交流合作。陆方愿意率先同台湾人民分享大陆发展机遇，将陆续出台政策措施，逐步为台湾人民在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆人民同等的待遇，增进台湾人民福祉。

他指出，在两岸交往中，要特别重视加强两岸青年群体的交流。青年是民族的未来，也是两岸的未来。陆方要更多关注两岸青年成长，为他们提供更多交流的机会和舞台，让他们通过交流成为相互理解、共同打拼的好朋友好伙伴，为推动两岸关系发展、实现民族振兴注入动力和活力。

俞正声指出，两岸人民同属中华民族，是不可分割的命运共同体。国家强大、民族强盛是包括台湾人民在内的每一名中国人生存发展和尊严的保障。

他表示，大陆今天比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，都更有信心、更有能力实现这个目标。“统则强、分必乱”。国家统一是中华民族伟大复兴的应有之义，也是必然要求。走向民族复兴的“有力步伐”，必将为推进国家和平统一进程提供“强劲动力”。

俞正声也对新党成立以来始终坚持“一个中国”原则、主张两岸和平统一、积极推动两岸交流、坚决反对“台独”的鲜明态度和坚定立场，表示赞赏。

他指出，陆方愿与包括新党在内的一切主张一个中国、反对“台独”的台湾政党、团体和有志之士，开展交往对话，共同推动两岸关系和平发展，“共谋祖国和平统一和中华民族伟大复兴”。

报道引述郁慕明表示，新党将一如既往地坚持核心理念，坚持“一个中国”原则，高举“反独促统”的大旗。此外，也进一步促进两岸各领域交流合作，促进两岸青年交流，推动两岸关系和平发展，为和平统一、振兴中华向前迈进。

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