北京11月蓝天明显增多 PM2.5浓度降五成

中国环境保护部昨天（11日）通报显示，北京11月空气质量明显改善，细颗粒物（PM2.5）平均浓度降至每立方米46微克，同比下降54%。

据中新社报道，为落实《大气污染防治行动计划》（简称“大气十条”）和《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》有关工作要求，环境保护部近日向京津冀大气污染传输通道城市（简称“2+26”城市）相关省和城市人民政府，发送《关于通报京津冀大气污染传输通道城市2017年10-11月环境空气质量有关情况的函》。

据介绍，京津冀大气污染传输通道“2+26”城市2017年秋冬季以来，PM2.5改善情况排名显示。“2+26”城市11月PM2.5月均浓度为每立方米68微克，同比下降37%。

此外，PM2.5月均浓度较低的前三位城市依次是北京、廊坊和天津市，分别为每立方米46微克、52微克和53微克。

PM2.5月均浓度较高的城市是邯郸、安阳和开封，分别为每立方米91微克、89微克和81微克。

石家庄、北京和天津空气质量11月明显改善。石家庄、北京和天津PM2.5月均浓度同比分别下降54.1%、54%和49%。

环保部表示，2017年10月至11月，“2+26”城市PM2.5平均浓度为每立方米65立方米，同比下降22.6%。

此外，20个城市10月至11月满足改善目标的时序进度要求。邯郸、晋城、济宁、菏泽、开封、濮阳、长治和郑州市则距离改善目标还有一定差距，需要进一步加大工作力度。

据预测，不利气象条件主要集中在未来三个月，各地需加大督查督办力度，采取针对性更强的措施，确保完成环境空气质量改善目标。

环保部部长李干杰表示，北京今年前11个月PM2.5平均浓度接近每立方米60微克。尽管今年1月至2月北京PM2.5浓度同比增长高达66.7%，但从3月份开始空气质量得到明显改善。3月至11月PM2.5平均浓度同比下降了27.1%，尤其10月进入秋冬季采暖期以来同比下降了43.5%。

李干杰说：“对于实现北京PM2.5年均浓度控制在每立方米60微克左右目标，我们还是比较有信心的”。

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