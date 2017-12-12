全台空气昨再现对所有人不健康的红色等级

受到东北季风影响，全台气温骤降。由于大气扩散条件差，全台各地特别是西南部的高雄、屏东各行政区空气品质昨天（11日）一早再次呈现一片“对所有族群都不健康”的红色等级。为了避免吸入不健康的空气，医生建议减少外出，如果需长时间在户外，应戴上口罩。

据中通社报道，昨天一早，根据高雄市环保局空气品质即时通APP，包括三民、桥头、左营、前金、凤山、前镇等区，都呈现“对所有族群不健康”的红色等级，AQI在152至157间，PM2.5高达54至66（ug/m3）。

到了上午10时，监测站更新数据，包含大寮、林园、楠梓、仁武等有已三分之一南部监测站空气品质指标达红色等级。此外，离岛的马祖、金门测站AQI值也达对所有敏感族群不健康的橘色等级。

台湾环保局表示，这几天台湾空气品质都达橘色及红色警示，敏感性族群包括有心脏、呼吸道及心血管疾病患者，孩童及老年人。

当局建议留在室内，并减少剧烈运动，外出也应戴口罩。一般民众如果有眼睛痛，咳嗽或喉咙痛等，也应减少户外活动。

高雄医院胸腔内科主治医师表示，秋冬是境外霾害来袭的高峰季节。这段时间门诊上有气喘、肺阻塞等老病号，因发病回笼拿药比率高达三成。

此外，气温骤降更提高肺炎、肺阻塞等患者的发病机率，慢性病患及高龄者这段时间外出除了戴口罩，也应注意穿衣戴帽加强保暖。

由于台湾空气污染日益严重，台湾健康空气行动联盟与环保团体、医界和学界等发起“反空污做功德”大游行，12月17日下午1时从高雄市凹子底捷运站4号出口出发。

上述团体提出四点诉求：提高空污费、公营事业单位污染实际排放量三年降50%、反对燃烧生煤并比照桃园订定禁烧生煤自治条例、反对空污及环评相关法律不当修法等。

另一方面，就在大游行前夕，传出台湾副总统陈建仁本周五下午4时约见环保团体。不过，环保团体表明立场，指他们拒绝被“摸头”（接受制约），他们不会“入府”（见面）且大游行会如期进行。

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