初估台币9.2亿 赖清德拍板年拨空污基金两成给县市

台湾行政院长赖清德昨天（11日）拍板《空污法》修正草案，未来空污基金中，当局每年将提拨20%给县市政府，初估为9.2亿元（新台币，下同，4100万新元）。

据中通社报道，赖清德昨天主持行政立法协调会报，与民进党立委讨论修正草案内容。

行政院发言人徐国勇会后转述说，协调会报会中达成共识，空污基金收入中，移动污染源的空污费，每年将提拨20%给县市政府。

台环保署官员介绍说，目前空污基金来源有三项。一是工厂或发电厂所在地的固定污染源费用，以污染物排放量来计算，分配方式为台当局40%、县市政府60%；二是营建工地扬尘费用，因影响范围较小，全部归县市政府。三则是移动污染源，就是随油征收的空污费，全部由当局统筹分配。

据报道，台空污基金一年收入约72亿元，其中固定污染源40亿、营建工地14亿、移动污染源28亿。

由于今年9月1日刚通过提高随油征收的空污费，因此，移动污染源一年收入增加到约46亿元，《空污法》修正通过后，将提拨两成给县市政府，初估约9.2亿元。

该官员指出，这9.2亿元将按各县市加油比例分配给县市政府，但并非随便当地政府运用。上述款项必须专款专用，用于补贴机车定检与燃气计程车的天然气价，以及其余空气污染防制事项等。

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