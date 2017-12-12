台副总统约见代表谈空污 环团称拒绝入府

台湾环保团体将于星期天（17日）发起反空污大游行。民团昨天（11日）指出，副总统陈建仁将于周五（15日）邀请部分环团代表谈话，环团的倾向是拒绝“入府”（见面）且大游行会如期举行。

据中通社报道，台湾健康空气行动联盟将于星期天走上街头发起大游行，抗议台湾空气污染日益严重的问题。联盟昨天受访时指出，总统府通知，陈建仁周五下午4时要与环团见面，并表示在游行前夕、且在周五下班前才约见环团代表，“没有诚意，心机太重”。

联盟也批评说，在空气污染防制法修法过程中，几个主要环团代表完全没有被征询意见。环团这一年来已把反空污的诉求说得很清楚，更是早在三周前就将对话邀请函送到民进党中央，但迟迟未得到正面回应。直到游行前夕，总统府才约见代表。

因此，环团的倾向是不会入府，并以发表声明的方式来表达诉求。此外，星期天会以更坚定意志走上街头，反对空污。

对此，总统府昨天回应说，陈建仁希望多了解各领域人士在这项公共议题的看法，彼此交流专业意见。同时，也为根本解决空污问题群策群力，作为当局制定政策的参考，与星期天的反空污游行没有直接关系。至于有代表拒绝出席，当局也表示尊重。

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