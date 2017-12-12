王毅：要防历史遗留等问题影响中印关系发展大局

中国外长王毅当地时间昨天（11日）在印度新德里表示，中印两国尤其要加强战略沟通，增进战略互信，将历史遗留问题和两国关系中的一些具体问题放在中印关系的恰当位置加以妥善管控处理，避免政治化、复杂化，防止其影响中印关系发展大局。

据新华社报道，王毅昨天在新德里出席中俄印外长第十五次会晤期间、会见印度国家安全顾问多瓦尔时，作出上述表示。

王毅表示，中印关系当前正处于重要关头，围绕两国关系未来发展方向，双方需要作出正确抉择。中印都是具有世界影响的大国，应从长远角度和全球视野看待双边关系。

他也指出，“一带一路”是经济合作倡议和国际合作平台，秉持共商共建共享原则，旨在造福沿线国家和人民。中方愿与印方加强在互联互通方面的互利合作。

报道引述多瓦尔表示，印中均为亚洲大国，有着悠久的友好交往历史。两国共识远大于分歧，双边关系中的一些具体问题不应影响两国关系发展大局和长远目标。

此外，印方赞同在事关印中关系发展方向的重要问题上，双方要作出正确抉择。

多瓦尔表示，印方愿与中方一道不断增进战略互信，妥善管控分歧，推动两国在互联互通等各领域的交流与合作。同时，也在国际事务中加强沟通协调，维护新兴市场国家和发展中国家的共同利益。

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