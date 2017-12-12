王毅：中俄印三国要展现大国担当，发挥引领作用

中国外长王毅当地时间昨天（11日）在印度新德里出席中俄印外长第十五次会晤时表示，中俄印要展现大国担当，发挥引领作用。此外，要共同构建开放型世界经济，推动实现全球化的再平衡，推进全球经济治理改革，维护多边贸易体制，推动落实2030年可持续发展议程，致力于欧亚大陆的互联互通。

据中新社今天（12日）报道，王毅说，中俄印同时也应在反恐、禁毒、人文交流等领域开展符合三方需要、发挥三方优势的具体合作。

王毅也表示，中俄印合作机制的建立，顺应了世界多极化走向和国际关系民主化趋势，符合三国、本地区乃至世界的整体利益。在三方过去15年来合力推动下，中俄印合作展现出旺盛生命力，同时仍有巨大潜力。

他指出，当前世界正处于大发展大变革大调整时期，不稳定不确定性因素明显增多。中俄印作为三个蓬勃发展的新兴市场国家，应当为国际格局的演变发挥积极作用，成为当前世界的稳定性和确定性力量。

此外，王毅表示，中俄印合作应把重点放在就国际地区重大问题进行战略沟通协调，对外发出更多一致声音。这有利于推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展，有利于维护新兴市场国家和广大发展中国家正当权益。

他认为，三国应支持联合国在国际事务中发挥重要作用，坚持政治解决热点难点问题，推动国际关系民主化法治化。此外，也共同促进上海合作组织的团结互信和发展壮大，推动金砖合作第二个“金色十年”续写辉煌。

报道引述俄罗斯外长拉夫罗夫和印度外长斯瓦拉杰表示，在当前复杂多变的国际形势下，中俄印三国应借助联合国、二十国集团、金砖合作、上海合作组织等多边机制，进一步加强在地区冲突、经济发展、反恐、气候变化、落实2030年可持续发展议程等热点问题和全球事务上的协调与合作，

此外，推动建立更加公平、民主的国际秩序。

俄印外长表示，中俄印合作开放透明，不针对第三方，有助于维护新兴市场国家和发展中国家的共同利益，有助于促进世界的和平与发展。

据报道，三国会晤结束后，发表了联合公报。

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