湖南首例组织出卖人体器官案告破 犯罪网络涉10余省市

湖南省湘潭市公安局昨天（11日）对外通报，湖南首例组织出卖人体器官案告破，该案犯罪网络涉及中国10余省市。当局目前已批准逮捕六名犯罪嫌疑人，相关涉案人员正在全力缉捕中。

据中新社报道，一名黄姓报案人2017年7月18日举报称，其系尿毒症患者，经熟人介绍到湘潭某民营医院进行治疗（实际是非法进行人体器官移植），该院以治病为由骗取其50余万元（人民币，下同，10.2余万新元）。

接报后，湘潭警方与湘潭市卫计委派人员组成专案组，远赴河北、河南等地成功抓获六名疑犯，打掉了以薛某某等三人为首的人体器官移植“黑中介”组织。

据侦查，该案“黑中介”犯罪团伙与北京、河南、湖北等地组织出卖人体器官的“黑中介”联系密切。

此外，“黑中介”之间以虚假身份单线联系，通过互联网招募活体器官提供者，然后在医院、互联网上寻找需要移植器官的患者，再联系某民营医院进行活体器官移植手术，从中牟取暴利。

警方查明，2017年5月底，报案人黄某某因患尿毒症需要换肾，与中介李某某口头商定买肾及换肾费用共计46万元。李某某以40万元的价格转包给薛某某。薛某某再与冯某某、李某密谋，分别负责联系手术场地、组织手术医生等。

薛某某等三人6月8日晚组织肾脏供体、受体及手术医生等共计11人，租用湘潭某民营医院手术室，非法出卖人体肾脏并进行活体移植手术。

受体黄某某实际支付该团伙手术相关费用50余万元。

警方称，该团伙通过网络社交媒介，物色经济条件较差、年龄20岁左右的器官提供者，诱导其自愿低价出卖人体器官。

此外，该团伙在无任何医疗保障措施的情况下、进行活体器官移植手术，严重危害民众生命健康安全。

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