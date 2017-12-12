路透社：欧盟和美日将联手对抗中国的产能过剩

路透社引述一位知情消息人士表示，美国、欧盟和日本周二（12日）料宣布一项联合行动，以对抗中国的工业产能过剩及其他贸易行为。

上述消息人士称，美日和欧盟的贸易官员将在布鲁诺斯艾利斯参加世界贸易组织（WTO）会议期间发布联合声明，以针对产能过剩问题。

由于就该问题的协商还在持续中，消息人士要求匿名。

声明是否会特别点名中国，还不得而知。

据报道，美国、欧盟和日本都曾投诉中国补贴国有企业，并称中国的融资和投资规定经常迫使外资企业转让具有战略意义的技术。

他们认为，这种扭曲市场的做法助长了钢铁和铝等关键产业的产能严重过剩，造成产品大量涌入全球市场，导致其他地区裁员。

美国已与欧盟一道主张世界贸易组织不应给予中国市场经济地位。若中国获得市场经济地位，将严重削弱西方国家的贸易保护能力。

此外，路透社也引述英国《金融时报》报道称，联合声明还将指责中国的知识产权操作，包括要求企业向当地合作伙伴移交技术的规定。

特朗普政府正在调查中国的知识产权规定，根据1995年WTO成立前的一项美国贸易法规，此举可能引发单方面的贸易报复行动。

美国政府也考虑以国家安全为由，根据冷战时期的贸易法规，对钢材和铝制品实施广泛的进口限制。

据报道，包括德国在内的欧盟成员国曾威胁对美国任何钢材关税予以报复，并敦促美国政府不要采取此类单边行动。

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