陆慷：朝鲜半岛和平希望仍未湮灭 谈判前景依然存在

中国外交部发言人陆慷昨天（11日）在北京例行记者会上表示，朝鲜半岛当前形势仍然深陷示强与对抗的恶性循环，前景不容乐观。但同时也要看到，和平的希望仍未湮灭，谈判的前景依然存在，动武的选项绝不可接受。

中新社引述陆慷表示，中方赞同以实际行动阻遏朝鲜继续核导开发进程的同时，提出“双暂停”倡议，旨在为恢复对话谈判创造条件。

他引述中国外长王毅说，下一步各方还是应当认真考虑“双暂停”倡议，先走出缓和局势的第一步，至少先把半岛局势从目前的“对抗黑洞”中拉出来，为重启对话谈判创造必要的条件和氛围。

据日本共同社近日报道，美国前朝鲜半岛核问题谈判代表加卢奇建议美国和朝鲜考虑中国提出的“双暂停”倡议。他认为，若美朝通过对话建立互信，朝鲜可能会弃核。加卢奇1994年曾主导美朝日内瓦谈判并签署了《关于解决朝鲜核问题的框架协议》。

对此，陆慷回应说，他赞同加卢奇先生的一些观点。朝美双方是朝鲜半岛核问题的直接当事方，掌握着解决半岛核问题的关键钥匙。中方支持也希望看到朝美双方通过直接对话接触，积累互信，改善关系，为最终解决半岛核问题创造必要条件。

陆慷也指出，中方提出的“双暂停”倡议正在得到国际社会越来越多国家和人士的理解和支持。

他引述王毅出席2017年国际形势与中国外交研讨会开幕式时指出，在朝鲜半岛核问题上，中方从维护国际核不扩散体系、维护朝鲜半岛和平稳定出发。此外，始终坚持实现半岛无核化目标，坚持通过对话谈判解决问题。

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