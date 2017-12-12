规模历年最大 香港2018跨年烟火音乐汇演将现“魔法星尘”

2018年即将到来，香港31日晚将举行历年规模最大的烟火音乐汇演。当晚亮点昨天（11日）提前揭秘，届时维多利亚港（维港）上空将首次呈现闪烁的“魔法星尘”烟花；首创的“心花怒放”图案也将呈现高空。大会预计约33万人次参加活动，一同喜迎2018年。

据中新社报道，活动主办方香港旅游发展局（旅发局）昨天举行新闻发布会介绍，将于31日晚举行“中国旅游集团2018香港除夕倒数”活动。这是该局庆祝香港特区成立20周年的压轴活动。

今年倒数活动包含两大元素，分别是在维港上演的烟火音乐汇演，以及九龙尖沙咀天星码头的演艺表演。

旅发局介绍，31日晚上10时起，澳大利亚演艺团体“Strange Fruit”将在尖沙咀天星码头一带，首先送上四场包含戏剧、舞蹈及马戏杂技元素的表演。

晚上11时开始，位于香港岛的5座建筑物，将每隔15分钟，在楼顶发放四色的“许愿流星”烟火，分别象征甜蜜、健康、常乐和富足，让旅客和香港市民许下新年祝愿。

踏入午夜12时，烟火音乐汇演将准时开始。今年的汇演长约10分钟，历年规模最大，发放烟火的趸船由四艘增至五艘，使烟火的构图由800米延伸至1100米，让观众在维港两岸更易欣赏汇演。

大会更首次从西班牙获奖烟花制造商引入烟花，呈上一幕“魔法星尘”烟花，以仙子在维港夜空洒落闪烁的星尘为设计概念，寓意为香港送上新年祝福。

旅发局节目及旅游产品拓展总经理洪忠兴表示，今年烟火汇演的视觉效果丰富，整个活动共投放约1700万元（港币，下同，294.3万新元），较去年增约200万元。

活动冠名赞助机构中国旅游集团公司董事总经理姜岩表示，期待烟火音乐汇演发放的璀璨烟火、回荡的曼妙声光，能再次擦亮维港夜空，唤起万众欢呼。此外，也为观众奉献节庆活动的一场盛宴，为香港送上新年新春的一份祝福。

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