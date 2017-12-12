赖清德与工商界早餐会 劳团场外丢馒头抗议

台湾行政院长赖清德上任后首次与工商界见面的早餐会今天（12日）举行，就税改、《劳基法》修法等工商界关切的议题交换意见。会场外，劳工团体则以“吃早餐”的行动一早聚集，并朝举行早餐会的酒店门口丢馒头，借此向赖清德表达抗议。

据中通社报道，台湾地区工商协进会今早在台北召开工商早餐会，由赖清德与台工商协进会理事长林伯丰共同主持。早餐会邀请多名政府机关首长出席，与台湾20几位企业界代表面对面沟通。

林伯丰致词时指出，这是赖清德上任后第一次跟工商团体代表见面。

对于目前正在讨论的《空污法》，行政院原规划随油征收，并统一防制空污标准，林伯丰认为，相关空污规定不宜过严。他表示，不希望影响电力供应产业发展，应鼓励企业改善；随油征收的空污费，可以考虑跟燃料税一起检讨。

林伯丰也表示，稳定的能源供应，是工商界相当关切的课题。他希望当局在增加绿能跟天然气的发电量的同时，也对如何补足去煤废核的缺口，避免限电危机出现做审慎规划，化解工商界的疑虑。

赖清德在会中除接受工商团体建言外，也表示“拼经济没办法单纯只靠政府”。他希望企业界投资台湾，让投资持续增加，经济才能持续发展，并提高工作起薪，让好的人才留在台湾。

据报道，早餐会会场的酒店门外，今天一早就有劳工团体代表聚集，还以“吃早餐”的行动向在酒店内正与工商团体聚会的赖清德抗议，并将早餐的馒头丢向酒店门口。

也有劳团高举布条、喊着口号表达反对《劳基法》修法的立场。

对于政府推出毫无数据基础、缺乏基层劳资协商认识的政策，劳团表示无法接受。

此外，劳团表示，赖清德在此时却与工商团体约定进行两次早餐会，“我们感到愤怒，那么多劳工的怒吼，赖清德却没有善意回应，难道政府只想听资本家的话吗？”

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