广东佛山南海出入境检验检疫局昨天（11日）发布的一项专项调研显示，佛山近五成受访企业使用工业机器人。

据中新社报道，“机器换人”近年来在珠三角风潮迭起。

据报道，上述在全佛山市范围内对企业“机器换人”情况进行的专项调研，实地走访调研了10余家代表性企业，并通过问卷调查的形式对200家企业进行摸底。调研涉及通用设备、汽摩配、铝型材、金属加工、电子通信等多个领域。

报告显示，促使佛山企业“机器换人”的最大动力是提高生产效率。高达71.1%企业在实施“机器换人”最重要的原因中选了这个选项（多选题）。

其余46.8%的受访企业选择了“提高产品质量”，还有33%的企业选择了用工成本高，16.8%的企业选择了招工难。

报道引述研究报告相关负责人说：“这说明，企业并非被动开展‘机器换人’工作，更多的是为提高生产效率和产品质量而主动升级。”

据报道，67.3%的受访企业表示，“机器换人”让生产效率提高10%至30%；19.3%受访企业表示生产效率提高少于10%，8.8%的企业表示生产效率提高50%以上。

据佛山统计局公布的数据，2005年到2015年，佛山在岗职工月平均工资从1836元（人民币，下同，374.75新元）涨到5151元，年增长幅度达10%至15%。用工成本迫使部分劳动密集型企业，不得不用机器来替代人工。

据玩具企业南海中美玩具厂反映，由于人工成本的上升，企业不断对生产线进行智能化改造。在生产规模不变的情况下，企业用工已从高峰期的1万多人，下降为5000多人。

随着近些年劳动密集型企业逐步外迁和转型升级，佛山地区“用工荒”已经很大程度上得到解决，但用工成本持续增加的趋势却没有改变。

此外，部分危险和艰苦的工种仍然存在招工困难。例如卫浴洁具的喷釉工序，现场粉尘大，月薪上万元都很难招到人。

机器换人则让大部分企业降低了用工成本。调研数据显示，52.1%的受访企业表示，实施“机器换人”后，企业用工减少10至30%，40.4%的受访企业用工减少10%。

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