龙应台：台湾南北差距最剧烈的竟是空气

台湾知名作家、前文化部长龙应台今年8月移居屏东陪伴母亲。她近日表示，“做梦也没想到，空气竟然是南北差距最剧烈的一件事”，并呼吁“在台北做决策的人，搬来屏东住吧。感同身受时做出的决策，不一样”。

据中通社今天（12日）报道，龙应台近半年住在屏东潮州镇照顾母亲。

11月4日之前，龙应台原本每天会特别早起，只为等待大武山的日出。此外，也时常在面簿抒发大武山下纯朴乡镇的美好。

不过，没有想到11月4日以后“大震惊”，日记上的记录竟然全是“雾霾”，“大武山彻底消失不见”。

报道引述龙应台在面簿上说，自己在南部乡村长大，向来就知道南北差距的问题，尤其是文化资源，但她做梦也没想到，空气竟然是南北差距最剧烈的一件事。

龙应台更形容雾霾“有一种世界末日的恐怖感：太阳明明是在的，但是被隔离，你被密密实实笼罩在一层黑气体之下，使得早上10时和下午5时呈现完全一样的晦暗天光，分不清晨昏。站在阳台上看出去，东边一片迷蒙，根本不知道那儿站着3000米高的大山；西边是高雄，笼罩在一片鬼魅似的停滞阴暗之下。”

她说，台湾向来是从台北看天下的社会，没有住在屏东，大概很难知道屏东的问题。自己搬来后，在11月以后就会在阳台上看到“脏空气从高雄方向飘来，接着屏东就被笼罩在黑环之中”。

龙应台呼吁，“做决策的人，搬来屏东住吧，感同身受时做出的决策，不一样”。

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