会印度外长 王毅：今年中印关系不令人满意

中国外部王毅当地时间昨天（11日）在印度新德里表示，2017年中印关系总体保持发展势头，双方都为此做出了努力，但并不令人满意。

据新华社今天（12日）报道，王毅是在新德里出席中俄印外长第十五次会晤期间、会见印度外长斯瓦拉杰时，作出上述表示。

王毅指出，印度边防部队越界造成的洞朗事件使双边关系经受严重考验。此事最终通过外交手段予以和平解决，体现了双边关系日趋成熟，但教训值得汲取，应避免再次发生。

王毅也表示，中印是两大文明古国和新兴市场国家，都肩负发展和振兴的历史使命，对世界大势和国际事务有着相同或相近看法，理应成为天然的合作伙伴。

他说，两国领导人曾指出，中印双方应视对方为机遇而不是挑战，是伙伴而不是对手。双方要切实将这些重要判断落到实处，形成更广泛的共识，变成更具体的举措，不断扩大双边关系的积极面，不断积累两国交往的正能量。

此外，王毅表示，中印关系正处于一个关键时期，两国之间最重要的还是要真正培育起相互信任。有了互信，具体问题就有望在互谅互让基础上予以解决，缺乏互信，个别问题就会不断发酵溢出，侵蚀双边关系大局。

他说，双方为此要加强各层级战略沟通，恢复已建立的对话机制，深化各领域务实合作，同时管控好存在的分歧，维护好边界地区的和平安宁。

王毅表示：“中印用一个声音说话，世界都会聆听”，希望这一天能够早日来到。

报道引述斯瓦拉杰表示，印度始终高度重视对华关系，将其作为印度外交政策的重要组成部分。作为两大发展中国家，印中关系的意义超越双边范畴，对地区乃至世界均具有重要影响。

她说，在当前世界形势复杂多变的背景下，印中关系虽遇到一些挑战，但总体保持平稳发展。两国通过外交手段解决洞朗事件，充分体现了双方的政治智慧。

斯瓦拉杰表示，印方始终认为，印中之间的共同点远远大于分歧，两国应加强战略沟通，增进战略互信，绝不能让分歧演变成争端，争端演变成冲突。印方愿与中方恢复各项双边机制性安排，推进各领域合作。

同时，管控好分歧，共同维护边界地区的和平安宁。斯瓦拉杰说，只有印中携起手来，亚洲世纪才会真正到来。

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