称实施“绕岛巡航” 大陆空军昨再度远海长训

中国大陆军机近期频繁绕台演训，大陆空军今天（12日）公布消息，指其昨天（11日）再次出动轰-6K等军机展开“例行性常态化体系远洋训练”，飞越宫古海峡、巴士海峡，并罕见地使用“绕岛巡航”一词。

据联合新闻网报道，大陆空军官方微博“空军发布”今天上午发文，指大陆空军发言人申进科在“空军高中级干部学习贯彻党的十九大精神专题研讨班”上，说明昨天远海长训相关情况。

申进科说，大陆空军昨天出动轰-6K轰炸机和苏恺-30、歼-11战斗机，以及侦察机、预警机、加油机等军机，“成体系”飞越宫古海峡、巴士海峡，实施“绕岛巡航”等训练课题。

据报道，大陆军机自11月中旬以来密集进行跨岛链训练，期间多次绕飞台湾，但大陆军方先前均未使用“绕岛巡航”一词。

大陆军机这段期间频繁远海训练，已引起高度关注。申进科声称，相关训练“符合相关国际法和国际实践”“合法、合理、合情”。

他也称，大陆空军将“按照既定计划一如既往，飞得更远更深”。

上述这篇微博文章附图显示，轰-6K再次在航训过程中挂弹飞行，护航的多架战机也挂载导弹。

台湾国防部昨天发布新闻稿表示，大陆空军当天续行远海长航，其中部分机种经宫古水道飞往西太平洋后，沿原航路飞返驻地。另有运-8等型机多架，穿越宫古水道后向南飞行，经巴士海峡飞返原驻地。

台国防部指出，上述活动与去年同期大陆空军实施的远海长航航线，大致相同。

国防部也说，国防部长冯世宽指示确实监控大陆军机活动，并依状况、按规定派遣机、舰监侦与应处。当天大陆军机活动全程无特殊状况，请台湾民众安心。

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