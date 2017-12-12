大陆公使“武攻”台湾说 包道格：是针对美国

中国大陆驻美国公使李克新日前在华府称，美军舰若抵台，将武统台湾。美国在台协会（AIT）台北办事处前处长包道格对此表示，这番话主要是针对美国，也符合大陆国家主席习近平孤立台湾的主张，还可避免让习近平亲口说出。

据联合新闻网今天（12日）报道，美国国会“2018财政年度国防授权法”要求评估美台军舰互停的可行性。李克新上周五（8日）在一场面对两岸侨界人士与留学生的讲座谈及此事时指出，他曾告诉美国国会人士，“美国军舰抵达高雄（港）之日，就是我解放军武力统一台湾之时”。

现为卡内基国际和平基金会副总裁的包道格（Douglas Paal）表示，虽然“2018财政年度国防授权法”的内容在过程中较为软化，但陆方可能认为仍有必要警告美方不要按照法案行事。因此，他相信李克新所说的是针对美国。

对于外界质疑李克新所言与习近平中共十九大的对台发言有所矛盾，包道格说，这符合习近平维持或加深孤立台湾的主张。此外，这避免让习近平自己在公开说出这番话。

据报道，美国防部前官员包士可（Joseph Bosco）也认为，李克新的说法与习近平的主张一致。

至于李克新的重话会否影响美陆台关系，曾在前总统小布什政府担任国防部长办公室中国事务主任的包士可认为，这取决于美国是否能坚定不理会这样的威胁，并进行港口互访。

他表示，华府应该向北京清楚表态，美方也握有牌。

包道格则指出，一般情况下，不预期美国政府会在军舰互停，或高层官员互访方面改变其作法。因此，李克新的说法影响可能有限。

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