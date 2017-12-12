周代封国重见天日 陕西发现规模最大春秋时期周系墓葬

陕西省考古研究院今天（12日）透露，当地发现了目前中国全国规模最大春秋时期周系墓葬，一个湮没千年的周代封国重见天日。

据中新社报道，此次发现的刘家洼墓地位于陕西澄城县境内。因被盗扰，考古人员对该墓地进行了全面勘探与抢救性发掘，发现墓葬56座，车马坑两座，马坑一座。

其中发现了两座带两条墓道的“中”字型大墓。专家表示，两座大墓规模宏大，颇有王者之势。墓室比同时期同类形制的曲沃晋侯墓、韩城梁带村芮公墓大得多，仅次于甘肃礼县大堡子山秦公大墓，也比在洛阳发现、被认为可能是周平王墓的“亚”字型大墓墓室大。

专家推断，大墓墓主人身份当为诸侯国国君与夫人级别。其余墓葬为南北向长方形竖穴土坑墓，墓主人身份相当于卿大夫或士一级贵族。

据报道，考古人员已完成19座中小型墓的清理，出土铜、金、铁、石、玉、陶、料珠、漆木等材质文物300余件组。青铜器占多数，包括青铜礼器、车马器、兵器三大类。文化风格以周文化为主，也包含少量秦文化元素器物。

此外，出土一件形制罕见的玉琮，制作精、纹饰美，堪称玉器中的精品。还出土了一件五孔陶埙，实属罕见。金器共7件，包括出自大墓盗洞的一件虎形牌饰与两件牛首衔环饰。

出土的螺旋形金耳环是典型的北方民族的器物，它的发现对探讨春秋时期关中与北方之间文化交流、族群互动、交融，提供了新的证据。

发现的铜柄铁剑则是继三门峡虢国墓地、曲沃晋侯墓地、梁带村芮国墓地之后，中原地区又一年代最早的铁器，对探讨中国冶铁的起源提供了新资料。

该墓地目前已追缴的被盗文物达402件组，包括一级文物12件。其中的龙纹大壶，通高60余厘米，是目前陕西地区同时期体量最大者。一套10件的石罄，其中九件形似动物，形制特殊，丰富了石罄形制资料。

根据随葬铜器、填土陶片特征等分析，墓地年代为春秋早期晚段，或早中期之际。墓葬形制、葬式、葬俗特点、随葬品文化特征与器用组合现象乃至墓地布局，与同时期典型周系墓葬与墓地相类。

专家初步认定，这里是春秋时期某一周系贵族的封国或采邑。该墓地的发现为认识一个不见于文献记载的封国或采邑的历史文化提供了契机。

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