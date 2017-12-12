阿扁明出席照片集签书会 陈致中：中监没意见

由凯达格兰基金会举办的“陈水扁照片集签书会”将于明天（13日）登场，台湾前总统陈水扁将亲自出席。由于陈水扁仍在保外就医期间，陈水扁之子陈致中表示，事前已向台中监狱说明，目前都没有意见。

联合新闻网引述台中监狱的规定，陈水扁当天“只签书，不讲话”，并拒绝合照。

据悉，“陈水扁照片集”是今年8月由“国史馆”出版。陈致中今天受访时表示，这不是特例，“国史馆”为历任卸任总统进行口述历史，并先行出版照片集，这是惯例。

据报道，签书会将于明天下午2时至4时在高雄市图书总馆举办，现场约可容纳300人。高雄市图书馆、“国史馆”及凯达格兰基金会已开过三方协调会，确认陈水扁不会“踩红线”。

陈致中表示，陈水扁将亲自到场为读者签书，事前已向台中监狱说明，到目前为止没有意见。

“陈水扁照片集”，分为“开创新局”“外交出击”“国政推展”三册，记录陈水扁过去担任八年总统的施政。

据报道，照片集特别之处在于，陈水扁在第三册“国政推展”一书中，有一张他2004年2月3日在总统府举行国际记者会，亲自阐述两岸关系等问题的照片。该照片中，时任陆委会主委、现任总统蔡英文站在最左边，罕见地没穿裤装；这不但被扁收录，还在序言中提上一笔。

最有争议的，则应是书中收录陈水扁卸任前（2008年5月14日）、在总统府授勋的照片。该照片中，近日闹得沸沸扬扬的庆富集团总裁陈庆男也举杯在列。

陈水扁因涉“国务机要费案”，遭检察官认定与妻子吴淑珍共贪污1000多万（新台币，下同，45万新元），卸任后再查出涉及洗钱等共11件弊案，遭判刑20年、并科罚金2.5亿元定谳。

他服刑后因失智、帕金森氏症、尿失禁等健康问题，于2015年1月5日获准保外就医，结束六年牢狱生活，日前获第12次保外就医展延至2018年2月4日。

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