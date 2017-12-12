中国多地气温破今冬新低 局地将迎初雪

中央气象台今天（12日）发布消息，指气象监测显示，今天5时较昨天（11日）5时，河北北部、北京、天津及山西北部等地出现4摄氏度至8摄氏度降温。太原、郑州等五个省会级城市最高气温降至冰点上下，将创入冬来新低。

据中新社报道，昨天降温主要集中在中国东北中东部、华北东部、黄淮东部一带。其中，东北中东部气温跳水8摄氏度至14摄氏度，大部地区最高气温将降至零下10摄氏度以下。

哈尔滨、长春、沈阳纷纷刷新入冬新低，度过下半年以来最冷的一个白天。

此外，北京、天津也出现了5摄氏度的降温，最高气温只有零摄氏度出头。

中央气象台预计，未来24小时内，华北气温继续下跌，北京、天津等今天最高气温都会降至冰点以下，为零下1摄氏度，创今冬新低。

太原、石家庄等地未来两天的最高气温，也会连创下半年来新低，降至零摄氏度或以下。

最高气温同样逼近冰点的还有黄淮一带，郑州周四（14日）最高气温，也将降至零摄氏度出头，未来三天或连续刷新今冬最低纪录。

降雪方面，中国西南、东北及新疆部分地区过去一周雨雪频繁。

监测显示，黑龙江中东部、吉林中部及山东半岛等地，昨天出现小到中雪。黑龙江双鸭山、佳木斯和山东烟台则降大雪，佳木斯局地暴雪（10毫米至12.5毫米）。

预计明天（13日）至周五（15日）中国中东部地区将出现一次弱雨雪天气过程，西北地区东部、华北大部、黄淮及东北地区东部的部分地区有小雪或雨夹雪，局地有中到大雪；南方大部有小雨，部分地区有中雨。

其中，石家庄、郑州、太原、呼和浩特等城市或将迎来初雪。

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