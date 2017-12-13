“煤改电”使电采暖负荷增加显著 今冬北京电网负荷创新高

北京气温持续走低，用电量增幅明显，截至12月11日20时25分，北京电网最大负荷达到1785.4万千瓦，创下冬季负荷新高。中国国家电网北京市电力公司12月12日通报称，由于北京实施“煤改电”工程，今冬电采暖负荷增加显著，占比近40%。

据中新社报道，国家电网北京市电力公司调控中心系统运行处处长周运斌介绍说，今冬北京电网负荷出现明显增长，主要是由于“煤改电”用户集中采暖用电造成的。今年采暖负荷约为585.4万千瓦，同比去年同期增幅10.73%。

为了减少燃煤排放，北京连续多年进行“煤改电”工程。今年北京地区“煤改电”用户累计突破100万户，预计产生约380万千瓦的电力负荷需求。

根据预测，今冬北京地区“煤改电”用户电网最大负荷将达1860万千瓦，同比增幅10.59%，其中采暖负荷预计660万千瓦，占比约35.48%。

周运斌称，今年北京电网共接入煤改电负荷110万户，涉及35千伏及以上变电站401座，10千伏输电线路千余条，占国家电网北京市电力公司所属电力设备的70%以上，呈现点多面广的特点。

为保障北京电网安全稳定运行，国家电网北京市电力公司重点从设备维护、应急准备、技术支撑等方面开展工作，充分依托“互联网+”等新技术，为广大“煤改电”用户提供安全可靠的用电需求。

据国家电网北京市电力公司运维检修部副主任林涛介绍，今年首次应用了10千伏移动应急升压发电车，这种发电车在国内应用尚属首次，具有供电容量大、使用效率高、反应速度快的特点，在局部地区供暖负荷激增的情况下使用，能够有效提升电网供电能力，确保正常供电。

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