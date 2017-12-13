大连遭巡视组批“肃清薄熙来流毒不够彻底”

辽宁省十二届省委第二轮巡视反馈工作日前全面展开，当中，巡视组点名批评大连“肃清薄熙来流毒不够彻底”，买官卖官、跑官要官等违纪现象时有发生。

有分析指，这情况与中共重庆原市委书记孙政才落马前，中央巡视组批评重庆政坛“清除薄王余毒”不彻底的情况相似，似乎暗示将有“大老虎”落马。

据《北京日报》旗下微信公众号“长安街知事”昨天（12日）报道，辽宁省委巡视组在对大连市的情况反馈中，提到大连市“肃清薄熙来流毒不够彻底”、四个意识不够强、买官卖官、跑官要官等顶风违纪现象时有发生；一些地方和部门领导干部存在较大廉洁风险等。

巡视组也点明，已收到一些反映领导干部问题的线索，已按有关规定转省纪委、省委组织部等有关方面处理。

辽宁省委常委、大连市委书记谭作钧对此回应说，要旗帜鲜明讲政治，严守政治纪律和政治规矩，从政治上、思想上、作风上全面彻底肃清薄熙来流毒和王珉等人恶劣影响，并以此作为政治任务长期抓下去。

网媒“香港01”引述分析指出，巡视组的上述提法与孙政才落马前的情况如出一辙。中央巡视组今年2月11日对重庆展开“回头看”，当时巡视组批评重庆政坛“清除薄王余毒”不彻底。孙政才其后就在7月15日被免职，并在7月24日落马。巡视组这次点名批评大连“肃清薄熙来流毒不够彻底”，或意味着大连将有高官落马。

据公开资料显示，重庆原市委书记薄熙来的地方工作经历始于大连。薄熙来于1984年出任辽宁金县（后改为大连市金州区）县委副书记、书记，后历任大连市委常委、宣传部长，大连市副市长、市长，辽宁省委常委、大连市委书记等职。

他在2007年11月至2012年3月任重庆市委书记，并于2012年3月落马。据中纪委当时通报指，薄熙来在担任大连市、辽宁省、商务部领导职务和中央政治局委员兼重庆市委书记期间，严重违反党的纪律。

事实上，“肃清薄熙来流毒”一直都是大连市委的重要任务。大连市委今年以来曾多次召开会议部署这项工作。

大连市委常委会今年4月19日曾召开扩大会议，讨论通过了《中共大连市委关于开展中央巡视反馈意见整改落实“回头看”彻底肃清薄熙来流毒和王珉等人恶劣影响的意见》。

会议中提到，要“持续发力、久久为功”，推进中央巡视反馈意见整改落实“回头看”以及薄熙来流毒和王珉等人恶劣影响彻底肃清工作，进一步净化修复良好政治生态和从政环境。

此外，大连市委今年5月6日再次召开会议，表明要对“彻底肃清薄熙来流毒和王珉等人恶劣影响工作进行部署”。

大连市委市政府今年7月22日至29日，也曾在八天内九次表态“彻底肃清薄熙来王珉流毒”。大连市委曾在一天之内召开两次常委会扩大会议，均提到“彻底肃清薄熙来流毒和王珉等人恶劣影响”。

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