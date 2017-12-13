陆慷：中方希望“萨德”问题继续得到妥善处理

中国外交部发言人陆慷昨天（12日）在北京例行记者会上表示，中方希望“萨德”问题继续得到妥善处理，中韩双方能在相互尊重彼此核心利益和重大关切的基础上，推动中韩关系完全重回健康平稳发展的轨道。

据中新社报道，央视前天播出了对即将来华进行国事访问的韩国总统文在寅的专访。

文在寅表示，韩中建交25年来，两国关系在各个领域飞速发展，但是近年来两国互信在很大程度上受损。互信对两国关系发展至关重要，他此次访华最大的目的和重点放在恢复韩中两国的互信，加深两国民众的友好感情。

对此，陆慷表示，应中国国家主席习近平邀请，文在寅将从13日开始对中国进行国事访问。中韩两国是近邻和重要合作伙伴。建交25年来，友好交流、合作共赢始终是中韩关系主旋律。

他指出，中韩两国在促进各自经济社会发展、实现地区和平稳定繁荣方面有着广泛共同利益。良好的中韩关系符合历史和时代大势，也是两国人民共同愿望。然而，由于众所周知的原因，两国互信、合作基础近期受到影响。

陆慷说，文在寅就任后，重视对华关系，韩国政府在“萨德”问题上作出郑重表态，中韩双方就阶段性处理这一问题达成一些共识。

他表示，中方希望这一问题继续得到妥善处理，双方能在相互尊重彼此核心利益和重大关切的基础上，推动中韩关系完全重回健康平稳发展的轨道，更好地造福两国和两国人民，促进地区和平稳定与发展繁荣。

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