电动自行车起火引起 北京一村民自建房发生火情致五死八伤

据北京市公安局消防局官方微博今天（13日）通报，当天凌晨，北京一村民自建房发生火情，导致五人死亡、八人受伤。

中新社引述通报显示，12月13日1时18分，北京119指挥中心接到报警，北京市朝阳区十八里店乡白墙子村一村民自建房发生火情。指挥中心调派两个中队九部消防车赶赴现场处置。

经初步勘查，此火情系电动自行车起火引起，现场共搜救出13人，其中五人遇难；八名受伤者已送往医院救治，无生命危险。

另据《北京日报》微信公众号报道，目前该自建房出租房主已被公安机关控制。火灾发生后，中共北京市委书记蔡奇、北京市代市长陈吉宁等赶赴现场指挥火灾扑救、伤员救治、善后处理等工作，并前往医院看望慰问受伤人员，要求调集专业医疗力量，全力以赴救治伤员。

蔡奇及陈吉宁要求，迅速查明事故原因，严肃追究有关责任人责任；安置好疏散人员，坚决做好火灾隐患特别是“三合一”“多合一”违法经营场所、群租房等重点场所的排查整治。

此外，也严格落实属地公共安全责任，坚定有序开展安全隐患大排查大清理大整治专项行动；企业和物业业主要切实负起安全生产和住户、员工安全的主体责任；有关部门应切实加强监管，加大安全知识普及力度。

近期，北京市天干物燥，大风天气频发，枯草落叶、生活垃圾等可燃物囤积，生产生活用火、用电、用油、用气剧增，火灾危险性增加。

为全力做好冬季火灾防控工作，确保社会面火灾形势稳定，北京消防部门已于日前在全市范围内，开展洒水增湿降低火灾风险工作。

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