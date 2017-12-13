十九大后首调研 习近平：农村要发展需要好的带头人

（早报讯）中共总书记、国家主席习近平昨午（12日）在江苏徐州马庄村考察时表示，农村要发展好，很重要的一点就是要有好班子和好带头人，希望大家在中共十九大精神指引下把村两委班子建设得更强。

据报道，这是习近平在十九大后的首次调研。

综合新华网、《人民日报》等报道，正在徐州考察的习近平当天下午走进马庄村党员活动室，与正在学习中共十九大精神的党员们交流。

习近平说，刚才在村史馆看到该村班子很稳定，说明村干部获得了村民的支持。农村要发展好，很重要的一点就是要有好班子和好带头人，希望大家在十九大精神指引下把村两委班子建设得更强。

据报道，马庄村的村民乐团远近闻名。习近平走进村文化礼堂，饶有兴致观看了他们为宣讲十九大精神排练的一段快板。

习近平说，加强精神文明建设在这里看到了“实实在在的落实和弘扬”。实施乡村振兴战略不能“光看农民口袋里票子有多少，更要看农民精神风貌怎么样”。

此外，习近平昨午在马庄村看到村民们手工制作的特色香包，连连称赞“真不错”“很精致”。

80岁的村民王秀英递上自己制作的中药香包，习近平问：“多少钱？我买一个，捧捧场。”

王秀英答道：“不要钱，送给总书记。”不过，习近平还是坚持付了30元人民币（6.13新元）。

另一方面，习近平昨午也到徐工集团考察。他坐进刚下线的XCA220型全地面起重机驾驶室，向技术人员详细询问起重机的性能、产量、价格等。

对于该产品完全由徐工集团自主研发、拥有30多项专利、打入多个发达国家市场，习近平表示肯定，鼓励企业不断创新。

据报道，徐工集团广场上，起重机、压路机、挖掘机等错落排开，职工代表热烈鼓掌，欢迎习近平到来。

习近平强调，中国这么大，必须始终高度重视发展壮大实体经济，不能走单一发展、脱实向虚的路子。

他说，发展实体经济，就一定要把制造业搞好，当前特别要抓好创新驱动，掌握和运用好关键技术。

习近平昨午也前往徐州贾汪区潘安湖神农码头。那里原来是采煤塌陷区，经生态修复蝶变成湖阔景美的国家湿地公园。

习近平夸赞贾汪转型实践做得好，现在是“真旺”了。

他强调，塌陷区要坚持走符合国情的转型发展之路，打造绿水青山，并把绿水青山变成金山银山。

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