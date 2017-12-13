十九大后首调研 习近平：农村要发展需要好的带头人

中共中央总书记习近平（右一）昨天在江苏徐州考察。图为习近平在徐州贾汪区潘安湖街道马庄村花30元购买了80岁村民王秀英制作的中药香包。（新华社）
中共中央总书记习近平（右）昨天在江苏徐州考察。图为习近平在徐工集团坐进刚下线的XCA220型全地面起重机驾驶室，向技术人员详细询问起重机的性能、产量、价格等。（新华社）
中共中央总书记习近平（中）昨天在江苏徐州考察。图为习近平在徐州贾汪区潘安湖街道马庄村的文化礼堂观看村民乐团排练，了解农村基层文化生活情况。（新华社）

（早报讯）中共总书记、国家主席习近平昨午（12日）在江苏徐州马庄村考察时表示，农村要发展好，很重要的一点就是要有好班子和好带头人，希望大家在中共十九大精神指引下把村两委班子建设得更强。

据报道，这是习近平在十九大后的首次调研。

综合新华网、《人民日报》等报道，正在徐州考察的习近平当天下午走进马庄村党员活动室，与正在学习中共十九大精神的党员们交流。

习近平说，刚才在村史馆看到该村班子很稳定，说明村干部获得了村民的支持。农村要发展好，很重要的一点就是要有好班子和好带头人，希望大家在十九大精神指引下把村两委班子建设得更强。

据报道，马庄村的村民乐团远近闻名。习近平走进村文化礼堂，饶有兴致观看了他们为宣讲十九大精神排练的一段快板。

习近平说，加强精神文明建设在这里看到了“实实在在的落实和弘扬”。实施乡村振兴战略不能“光看农民口袋里票子有多少，更要看农民精神风貌怎么样”。

此外，习近平昨午在马庄村看到村民们手工制作的特色香包，连连称赞“真不错”“很精致”。

80岁的村民王秀英递上自己制作的中药香包，习近平问：“多少钱？我买一个，捧捧场。”

王秀英答道：“不要钱，送给总书记。”不过，习近平还是坚持付了30元人民币（6.13新元）。

另一方面，习近平昨午也到徐工集团考察。他坐进刚下线的XCA220型全地面起重机驾驶室，向技术人员详细询问起重机的性能、产量、价格等。

对于该产品完全由徐工集团自主研发、拥有30多项专利、打入多个发达国家市场，习近平表示肯定，鼓励企业不断创新。

据报道，徐工集团广场上，起重机、压路机、挖掘机等错落排开，职工代表热烈鼓掌，欢迎习近平到来。

习近平强调，中国这么大，必须始终高度重视发展壮大实体经济，不能走单一发展、脱实向虚的路子。

他说，发展实体经济，就一定要把制造业搞好，当前特别要抓好创新驱动，掌握和运用好关键技术。

习近平昨午也前往徐州贾汪区潘安湖神农码头。那里原来是采煤塌陷区，经生态修复蝶变成湖阔景美的国家湿地公园。

习近平夸赞贾汪转型实践做得好，现在是“真旺”了。

他强调，塌陷区要坚持走符合国情的转型发展之路，打造绿水青山，并把绿水青山变成金山银山。

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