南京大屠杀国家公祭仪式今早举行 习近平、俞正声等出席致意

（早报讯）今年是南京大屠杀80周年，南京大屠杀死难者国家公祭日于今天（13日）在南京举行。

中国国家主席习近平、全国政协主席俞正声、中共中央办公厅主任丁薛祥、中共十九届政治局委员刘鹤、中国国务院副总理刘延东、中宣部部长黄坤明、中共军委副主席许其亮等出席于侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆所举行的国家公祭仪式。

据央视直播报道，仪式开始时首先奏唱国歌，随后现场鸣放警报一分钟，全场默哀。其后由16名礼兵敬献八个花圈于公祭台上，再由南京市青少年代表宣读《和平宣言》。

适逢南京大屠杀80週年纪念，中共总书记、国家主席习近平于今早亲自参与第四次国家公祭，并由现任全国政协主席俞正声上台致词发言，在全场庄严肃穆的气氛下，对80年前30万死难的民众表达悼念。

据报道，举行国家公祭仪式的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场，今早7时已举行升国旗和降半旗仪式。

今早10时，南京市的17处南京大屠杀遇难者丛葬地、12个社区和六家反映抗战主题的爱国主义教育基地，与国家公祭仪式同步举行悼念南京大屠杀死难者活动。

此外，中国人民抗日战争纪念馆、沈阳“九一八”历史博物馆、上海淞沪抗战纪念馆等中国国内20家抗战主题的纪念（博物）馆，也在今天上午同步举行悼念活动。

同时，208个华侨华人社团今天将同步在世界各地举行悼念活动。

据网媒“香港01”报道，自习近平上台后，第十二届全国人大常委会第七次会议2014年2月27日经表决通过，将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。

在当年的国家公祭日，习近平在仪式上痛斥日本于1937年7月7日发动全面侵华战争，给中国人民带来了前所未有的巨大灾难；南京大屠杀更是“骇人听闻的反人类罪行，是人类历史上十分黑暗的一页”。

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