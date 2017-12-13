文在寅抵北京对华国事访问 明天会习近平

韩国总统文在寅今天（13日）上午抵达北京，开始访问中国行程，将华进行为期四天的国事访问。文在寅明天（14日）将与中国国家主席习近平会面，双方将谈及朝鲜半岛问题与加强经济合作。

据韩联社今天（13日）报道，文在寅今天上午乘坐专机从首尔出发，抵达北京首都国际机场，随即与在北京南韩侨民举行恳谈会，正式开启访华日程。

之后，文在寅将出席中韩商务圆桌会，并在中韩商务论坛上发表演讲。

据报道，文在寅明天上午将出席中韩经济贸易伙伴会议开幕式，下午同中国国家主席习近平举行会晤，共叙友谊，探讨双方关心的事项。

据悉，习近平与文在寅分别在7月二十国集团（G20）峰会和11月亚太经合组织（APEC）峰会上进行过会谈，此次将是两位领导人第三次会晤。

韩国总统府青瓦台公布，首脑会谈日程依次为欢迎仪式、扩大首脑会谈、签署谅解备忘录、共进晚宴，当晚还将举行纪念中韩建交25周年的文化交流之夜活动。

中国官媒《人民日报海外版》微信公号“侠客岛”曾称，韩国此次向中方提到的“三不”承诺向中国释出善意。“三不”是指韩国承诺不追加反导系统“萨德”、不加入美国反导体系、不发展韩美日三方军事同盟。韩国外长康京和早在10月底也已曾向韩国国会提出这一点。

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