批篡改宪法第九条行径愚蠢 村山富市：以史为鉴才能面向未来

今天（13日）是南京大屠杀80周年，日本前首相村山富市在中共中央机关报《人民日报》撰文，指日本必须正确认识中日关系的历史事实，并在深刻反省的基础上，与中国开展交往，并呼吁日本政府“以史为鉴 才能面向未来”。

村山富市的文章称，“在思考日中关系时，最令我难忘的是1995年——日本战败50周年之际，我作为日本首相发表了‘村山谈话’”。“村山谈话”指出，日本在不久的过去一段时期，国策有错误，走了战争的道路，殖民统治和侵略给许多国家，特别是亚洲各国人民带来了巨大的损害和痛苦，对此表示深刻的反省和由衷的歉意，并向在这段历史中受到灾难的所有国内外人士表示沉痛的哀悼。

村山认为，日本必须正确认识日中关系的历史事实，并在深刻反省的基础上，与中国开展交往。

文章说，二战结束之后，日本一些政客不断在历史问题上作出错误言行，伤害了中国等亚洲国家人民的感情，使日本无法取信于亚洲各国。历史是一面镜子。只有以史为鉴，才能面向未来。

文章说，日本军国主义发动的侵略战争，给中国等亚洲各国人民带来深重灾难，对于包括南京大屠杀在内的历史事实，“我们应该永远铭记于心。日本政府和政界人士应该始终保持‘以史为鉴，才能面向未来’的姿态，这非常重要”。

文章指出，日本执政党当前正在推进修改宪法的进程，试图修改宪法第九条。“放弃发动战争权利”的日本宪法第九条，是日本向全世界发出的和平宣言。

文章警告，修改宪法第九条，会给包括亚洲在内的世界各国发出危险信号，损害日本作为和平国家的信用，百害而无一利；“日本应该放弃这种篡改宪法第九条的愚蠢行径”。

此外，文章称，对日本政府来说，与中国约定好的事情，必须要切实遵守。如果不遵守相关约定，两国间就无法建立起信赖关系，外交工作也难以开展。

文章指出，日中之间的四个政治文件和四点原则共识并没有过时，对现在来说依然非常重要。应该在日中四个政治文件和四点原则共识的基础上，“本着以史为鉴、面向未来的精神发展两国关系”。

文章也说，2017年不仅是日中邦交正常化45周年，同时也是标志着日本发动全面侵华战争的“卢沟桥事变”80周年。日方不应该只纪念邦交正常化，对日中两国来说，更应该去了解从卢沟桥事变到邦交正常化这段时间裡发生了什么，去了解中国人民经历了多少苦难。

尽管如此，联合新闻网指出，村山对中国的态度，在日本国内并未得到大多数民众的支持。

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