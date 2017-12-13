俞正声：中国永不把自身经历过的悲惨遭遇强加给其他民族

南京大屠杀死难者国家公祭仪式今天（13日）上午在南京举行，中国全国政协主席俞正声发表讲话。他指出，为了和平，中国将始终坚持走和平发展道路，无论发展到哪一步，中国将永远不称霸，永远不搞扩张，永远不会把自身曾经经历过的悲惨遭遇强加给其他民族。

据中新社报道，中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平今早出席了南京大屠杀死难者国家公祭仪式。仪式由中共政治局委员、中宣部部长黄坤明主持。

俞正声在讲话中说，今年是南京大屠杀惨案发生80周年。中方隆重举行南京大屠杀死难者国家公祭仪式，深切缅怀南京大屠杀死难者，缅怀惨遭日本侵略者杀戮的所有死难同胞，缅怀为中国人民抗日战争胜利献出生命的革命先烈和民族英雄，缅怀同中国人民携手抗击日本侵略者献出生命的国际战士和国际友人。

此外，也宣示中国人民铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来的坚定立场，“庄严表达走和平发展道路的崇高愿望”。

俞正声强调，和平需要国际社会共同努力，需要大家一起坦诚面对历史，从历史中获得维护和平的力量。为了和平，世界各国人民要同心协力，共同维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，共同推进人类和平与发展的崇高事业。

此外，为了和平，中国将始终坚持走和平发展道路，无论发展到哪一步，中国将永远不称霸，永远不搞扩张，永远不会把自身曾经经历过的悲惨遭遇强加给其他民族。

俞正声表示，中日两国是近邻，是搬不走的邻居。中日民间交流历史悠久，底蕴深厚。中国将按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深化同包括日本在内的周边国家的关系。

他指出，今年是中日邦交正常化45周年，明年将迎来中日和平友好条约缔结40周年。中日两国要从两国人民根本利益出发，准确把握和平、友好、合作大方向，以史为鉴、面向未来，世代友好下去，共同为人类和平作出贡献。

俞正声说，中国人民今天比历史上任何时期都更接近、更有信心、更有能力实现中华民族伟大复兴。在新的征程上，中国人民将自觉坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，在中共坚强领导下，“全面推进新时代中国特色社会主义伟大事业”，不断创造更加美好的幸福生活。

他表示，中国人民愿同世界各国人民一道，推动构建人类命运共同体，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，共同创造人类的美好未来。

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