国台办：坚决反对以“公投”等任何方式搞“台独”

中国大陆国台办发言人安峰山今天（13日）在北京例行新闻发布会上表示，坚决反对任何势力以任何方式包括以所谓“公投”的方式来进行“台独”分裂活动，或者为“台独”分裂活动打开方便之门。他说，两岸人民对此应该保持高度警惕。

据新华社报道，安峰山是针对台湾立法院此前通过了《公投法》部分修正条文，作出上述回应。

台湾立法院本月5日也通过“促进转型正义条例”，在台引发广泛争议。

对此，安峰山表示，此事在台湾社会引起了广泛争议。他强调，陆方坚决反对任何形式的“台独”分裂活动，包括以各种名义进行的“去中国化”活动。

至于台湾中学使用两岸合编语文教材遭绿营施压一事，安峰山表示，两岸文化同根同源，两岸教育界合编语文教材有利于两岸共同继承和弘扬中华优秀传统文化，并质问，这何罪之有？

另一方面，台湾2017年度汉字票选结果上周出炉，“茫”字当选。安峰山就此评论说，就像台湾评论所言，这个结果也代表了台湾民众这一年来的真实感受，以及对两岸关系和台湾未来发展的一种真实感受。

他说，中国有句老话，“人在做，天在看”，老百姓心里自有一杆秤，台湾当局和民进党的所作所为究竟给台湾社会和民众带来了什么样的影响和后果，相信台湾民众自有其感受和判断。

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