批蔡英文提印太战略 国台办：挟洋自重、刷存在感

（早报讯）中国大陆国台办发言人安峰山今天（13日）在北京例行新闻发布会上，批评台湾总统蔡英文提及“印太战略”一事，称这是挟洋自重、刷存在感。

综合新华社、台媒等报道，台湾总统蔡英文前天（11日）接见美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty）时首度提及，台湾是印度－太平洋区域的自由民主国家，自然是“自由开放的印度－太平洋”战略中的相关者，台湾可以对这个区域做出更多贡献。

此前，美国总统特朗普11月访亚期间曾多次提及“印太（Indo-Pacific）战略”构想，这次则是蔡英文首度谈及“印度太平洋区域”相关议题。

对此，安峰山表示，台湾问题是“中国内政”，大陆坚决反对美台之间，进行任何形式的官方往来和军事联系。

他强调：“任何挟洋自重，图谋损害国家主权和领土完整的行径，都必将遭到全体中国人民的共同反对，也是不可能得逞的。”

另一方面，安峰山表示，大陆近期军机活动属于计划内例行训练。

他表示，众所周知，两岸关系当前僵局是由于民进党当局不承认“九二共识”、不认同两岸同属“一中”，使得两岸联系沟通机制的基础和前提不复存在。

安峰山说，“皮之不存，毛将焉附”。这样一来，通过两岸商谈来建立军事互信机制，也就无从谈起。

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