批民进党 国台办：煽动两岸民意间敌意和对立

中国大陆国台办发言人安峰山今天（13日）在北京例行新闻发布会上批评民进党，指民进党当局一直在用政治理由干扰、限制两岸交流合作，为两岸交流制造障碍，煽动两岸民意之间的敌意和对立。

综合新华社、台媒等报道，台湾当局针对大陆各级台办人员赴台提出“四不”要求，即在台期间不得发表政治言论、不得接受媒体访问、不得有“统战”行为、不得与台湾少数民族私下会面。

对此，安峰山表示，在当前两岸关系形势下，大陆方面秉持“两岸一家亲”的理念，继续积极推动两岸民间各领域交流合作，增进两岸民众的亲情福祉。反观民进党当局，却一直在用政治理由干扰和限制两岸交流合作，为两岸交流制造障碍，煽动两岸民意之间的敌意和对立。

他说，两相对比，谁在维护两岸关系和平发展，谁在干扰和破坏两岸关系，大家应该看得十分清楚。

安峰山也指出，今年是两岸开启交流30周年。30年来的发展历程说明，要交流、要合作、要发展是两岸民众的共同愿望。这是人心所向、大势所趋，也是任何人、任何事都难以阻挡的。

另一方面，对于福建省为就业台胞提供便利措施，安峰山说，作为离台湾最近的省份，近年来福建方面，已率先出台了多项鼓励和支持台湾青年就业创业的政策措施。这为台湾青年在闽就业创业提供政策扶持、打造良好环境，并协助解决存在的一些困难和问题，以增进台湾民众福祉。

他表示，大陆今后还将继续贯彻落实中共十九大精神，研究推出惠及台湾民众的政策措施，逐步为台湾民众在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆民众同等的待遇。

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