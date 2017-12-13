30年来最高纪录 敦煌月牙泉年迎客首破200万

甘肃敦煌鸣沙山月牙泉景区年游客接待量于近日首次突破200万人次。中共敦煌市旅游局党办主任王斌银昨天（12日）透露，这是该景区开放近30年以来最高历史纪录，意味着“沙泉共生”的这处沙漠奇观跻身丝绸之路“王牌景区”。

中新社引述敦煌鸣沙山月牙泉景区最新统计显示，截至目前，2017年购票进入景区的游客累计数量突破200万人次。若加上二次入园人数，该景区今年接待游客已经达到208万人次，较去年同期相比增长31.9%，创历史新高。

据报道，鸣沙山月牙泉景区年接待游客首破100万人次是2015年9月，不过当年破“百万人”的历史纪录前后耗时20多年。此次又一个“百万人”增量，前后只用了约两年时间。

据官方数据显示，近五年来，鸣沙山月牙泉景区已累计接待中外游客650万人次，累计实现门票收入5.4亿元（人民币，1.1亿新元）。

王斌银介绍，这与近年当地官方在冬春时节，连续推出针对不同群体的优惠政策密切相关。今年组团赴重要客源地市场推介宣传敦煌旅游、积极培育重庆至敦煌的航线航班、加密兰州至敦煌的航班等，都促使游客量有了较大幅度增长。

鸣沙山月牙泉风景名胜区，位于敦煌城南五公里，沙泉共处，妙造天成，古往今来以“沙漠奇观”著称于世。

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