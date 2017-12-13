青海油田油气当量已连续七年稳产700万吨以上

中国石油天然气集团公司青海油田分公司（以下称“青海油田”）生产运行处负责人刘凤和昨天（12日）受访时透露，青海油田油气当量自2011年以来，由713万吨增长至今年738万吨，年均增长4万吨，已连续七年稳产在700万吨以上。

中新社引述刘凤和介绍，2011年以来，青海油田始终保持了天然气稳产向上的良好趋势。其中，通过强化气井管理、合理控制压差、不断探索排水采气工艺，目前已形成了配套的工艺措施手段，达到气井生产的稳定，有效控制了自然递减率。

通过近年来一系列举措，青海油田连续七年来老区油井的开发指标，都控制在合理范围内。

刘凤和说：“而在新区勘探上，2011年以来，青海油田相继发现英东、扎哈泉、英西三个大油田，为我们稳定700万吨油气当量中的原油生产做了积极的贡献。”

青海油田副总经理、勘探开发专家张道伟表示，青海油田是一个成长性的油田，其产量是不断上升的，目前，青海油田是中国持续上产的为数不多的油田之一。为此，连续稳产700万吨以上油气，也为青海油田建成千万吨规模高原油气田奠定了基础。

据报道，青海油田是世界上海拔最高的油田，也是中国最早开发的油田之一。

其地处青藏高原，位于青海省西北部的柴达木盆地，是青海、西藏两省区重要的产油、供油基地，平均海拔3000米左右。

免费试阅14天