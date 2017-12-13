中国公安部官员：将更好利用大数据打击犯罪

中国公安部刑侦局副局长孙劲峰昨天（12日）在北京表示，随着互联网和刑侦犯罪深度融合，打击犯罪也需要大数据的支持。去年以来，借助滴滴大数据，公安部门破了数以千计的案件、特别是重大案件。下一步公安部门要把大数据更好地应用在打击犯罪和保护人民。

据中新社报道，中国公安多个部门昨天与滴滴达成合作协议，将共同探讨研究“互联网+”警务、“大数据”警务模式，并在刑事犯罪治理、公安信息化建设、警务信息化人才培养、网络安全宣传等方面，开展深度合作。

公安部交管局副局长李江平表示，大数据、互联网与各领域的融合，已成为时代潮流，为社会各方面带来了深刻变革。

李江平指出，公安交管部门近年来紧抓大数据、互联网给交管工作带来的机遇和挑战，积极主动与社会企业合作，充分运用大数据和互联网技术。此外，也创新推出了一系列便民利民和提升管理效能的举措，取得了显著成效。

此次合作后，公安部刑事侦查局将按照公安部有关规定，协助滴滴对注册车主进行背景筛查，防止有危害人身安全的刑事犯罪记录人员，或存在安全隐患人员进入平台。

另一方面，双方就打击、防范依托互联网实施新型刑事犯罪，建立战略合作机制。

公安部交通管理科学研究所也将和滴滴合作，在城市智慧交通管理领域展开技术合作。此外，也建立信号控制系统与出行大数据平台数据交互共享机制，提升中国全国信号控制系统区域交通均衡优化功能。

滴滴出行创始人兼CEO程维表示，借助大数据，不仅可以在事前了解每一个司机的背景，预防可能发生的事故，还可在每一次行程之中了解驾驶是不是安全、了解所有行为背后是不是有冲突和风险。

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