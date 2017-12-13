中国官方：“煤改气”气源未到位区域不得禁止烧煤取暖

中国住房和城乡建设部今天（13日）发布消息称，已下发紧急通知，要求各地城镇供热管理部门在2018年元旦之前，集中组织开展专项活动，其中，对尚未落实气源或“煤改气”气源未到位的区域，不得禁止烧煤取暖。

据中新社报道，为应对严峻的大气污染形势，今年中国北方许多地区都进行了大规模的“煤改气”或“煤改电”行动。

根据官方部署，2017年10月底前，京津冀大气污染传输通道“2+26”城市要完成以电代煤、以气代煤300万户以上。

据报道，改造效果十分显著。以北京为例，据当地相关部门统计，今年入冬以来，北京只有四天重度污染，没有严重污染，重污染的频次和程度均为近五年来历史最低。

此外，石家庄、天津等城市11月份空气质量也明显改善，上述两地PM2.5月均浓度同比分别下降54.1%和49%。

不过，煤改气、煤改电等政策因局部地区气源不足、基础设施建设不到位等原因，导致近期北方地区出现供暖不足、天然气供应短缺等问题。

对此，有关部门日前已采取允许煤改气、煤改电未完工的项目或地方继续沿用燃煤取暖。此外，积极协调落实增供天然气和清洁煤等措施，保障民众温暖过冬。

住建部此番又重申了对尚未落实气源或“煤改气”气源未到位的区域，不得禁止烧煤取暖。

住建部表示，针对供暖过程要开展全面排查，查找突出问题。结合此次专项活动和民众来电、来访、网络媒体等渠道反映的供暖问题，列出问题清单，建立工作台账，制定办结销号制度，加强督察督办，督促有关供热企业采取有效措施及时解决。

此外，要加强供暖管理，严肃问责追责，对造成重大社会影响的突出问题，要及时迅速严肃查处，认真跟踪督办。对违法违规供热企业，也要依法依规从重处罚；对相关责任人员要严肃追究责任，进行公开通报等。

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