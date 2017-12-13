林郑致献花圈 香港举行仪式纪念南京大屠杀死难者

香港特区政府今天（13日）在香港海防博物馆堡垒大堂举行“南京大屠杀死难者国家公祭日”仪式，纪念南京大屠杀死难者和日本侵华战争期间的死难者。香港特区行政长官林郑月娥出席仪式并致献花圈。

据中新社报道，仪式早上9时开始，先由香港警察银乐队演奏国歌，随后现场司仪先后以粤语、普通话和英文致祭词。

接着，全体出席人士向死难者默哀两分钟，其后林郑月娥致献花圈，嘉宾代表致鞠躬礼。

祭词说，今年是南京大屠杀发生80周年，今天，港府向死难者致以最高的敬意，并希望借此机会表明中国人民坚决维护国家主权、领土完整和世界和平的坚定立场。

据报道，中国全国政协副主席董建华、中央政府驻港联络办公室主任王志民、解放军驻港部队司令员谭本宏、外交部驻港公署特派员谢锋出席纪念仪式。

其他出席者包括司法机构代表、特区政府高级官员、立法会议员、行政会议成员、原东江纵队港九独立大队成员、退伍军人团体和学生代表等。

原东江纵队老兵罗耀辉佩戴着中国人民抗日战争胜利70周年纪念章出席了仪式。他认为，仪式的意义在于提醒国人以及子孙后代不要忘记这个灾难日子。

香港中学生马莎莎表示，一年一度的公祭仪式让学生对南京大屠杀始末，以及其对中国的影响有更深入的认识。她庆幸自己在中学时便有机会参加公祭活动。

立法会议员葛佩帆在出席仪式后表示，香港需要有自己的抗日战争纪念馆，来保存、研究和记录香港在抗日战争的史实。此外，也让香港市民认识这段历史，知道港人在战争中受过的苦难。

她建议港府将海防博物馆改建为纪念馆，或另外物色合适地方。

香港青年民建联主席颜汶羽表示，在南京大屠杀80周年之际，港人不仅要牢记日军侵华的历史，更要教育下一代，让他们谨记国家的过去，再一代传一代，让战争的祸害时刻提醒港人和平的珍贵。

香港海防博物馆的前身是旧鲤鱼门炮台，是百多年前香港最具规模的防御工事，也是1941年香港保卫战的重要战场之一。

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