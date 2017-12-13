台北故宫门票2018年起部分涨价 外籍游客受影响

台北故宫拟从2018年元旦起提高外籍游客门票价格，此外，台湾65岁以上老人假日参观也从免费提高至75元（新台币，下同，3.38新元）。

据中通社今天（13日）报道，根据财政部门规定，台北故宫每三年要检讨一次票价方案，上次调整参观收费标准是在2014年7月，至今已届满三年，须拟定新的收费标准。

据报道，立法院今天邀请台北故宫博物院院长林正仪接受质询。

林正仪在会中提到，台北故宫门票将从2018年元旦起部分调涨。其中，外籍游客使用的北院普通参观券从250元涨至350元，团体票从230元涨到320元；南院普通参观券从250元降到150元；台湾民众凭身分证则依旧享有南北院门票150元优惠，这次涨价对观光客影响较大。

不过，台北故宫也在门票增列南北联券，外籍游客可持北院普通参观券或团体参观券，凭票根三个月内另参观南院。

此外，对于65岁以上台湾老人优惠参观方式，改为平日免费、假日收取半价，因此65岁以上老人假日参观台北故宫北院、南院，都将收取75元门票费。

林正仪称，老人假日门票收费是依据相关法律规定，财政部门也要求一定要收费。

他也坦承，陆客参观台北故宫人次占较高比例，陆客减少的确影响门票收入，但日韩游客数量有提升，应可弥补部分收入缺口。

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