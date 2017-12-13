占全球产量三分之一 中国工业机器人产量今年预计达12万台

中国工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰今天（13日）透露说，2017年中国工业机器人产量预计突破12万台，规模约占全球产量的三分之一，未来将积极引导外资投向中国机器人领域。

据中新社报道，罗俊杰是在重庆举行的第二届国际机器人检测认证高峰论坛上，透露上述信息。

中国机器人产业规模近五年保持20%的高速增长。罗俊杰说，2017年1至10月，中国工业机器人产量首次突破10万台，同比增长近70%。中国东北、京津冀、长三角、珠三角、中西部等区域初步形成一批各具特色的产业集聚区，同时一批国际知名企业来华投资建厂，取得较好回报。

罗俊杰表示，中国未来将加强国际合作，一方面积极引导外资投向中国机器人领域，鼓励相关机器人企业在中国设立研发生产基地。同时，将以“一带一路”建设为重点，深化技术和产能国际合作。

另一方面，台湾智慧自动化与机器人协会秘书长陈文贞受访时说，国外很多企业希望通过台湾与大陆合作。台湾企业也要在大陆市场把握机会。未来在机器人产品开发、系统集成、零主件应用等三个方面，台湾与大陆合作机遇多。

据报道，重庆作为中国重要的制造基地，笔记本电脑、汽车等产业升级需要大量机器人。

重庆两江新区形成，以中国国家机器人检测与评定中心（重庆）为代表的机器人产业生态，发那科、库卡、ABB、川崎、华数、登奇机电等国内外机器人龙头企业已落地。此外，商汤科技等人工智能领先企业也相继布局。

重庆两江新区管委会常务副主任汤宗伟表示，希望更多机器人企业进入两江新区，将为之提供政策支持、市场订单等服务。

中国工程院院士蔡鹤皋则表示，完善标准体系、健全检测认证、规范市场体系等，成为中国机器人市场的当务之急。

中国国家机器人检测与评定中心（简称国评中心）今天也与UL（美国保险商实验室）、CSA（加拿大标准协会）、SGS（瑞士通用公证行）、TUV（德国技术监督协会）等国际认证机构签署合作备忘录，加强机器人标准检测认证方面的国际合作。

此外，国评中心机器人检测认证信息平台正式上线，并与“信用中国”网站对接。这将使检测认证流程更清晰、方便查询通过认证的产品及型号、提高可信度，促进机器人产品进入市场。

免费试阅14天