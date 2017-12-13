南京大屠杀80周年 马英九：促转应为慰安妇平反

今天（13日）是南京大屠杀80周年纪念日，台湾前总统马英九今天在面簿上发文悼念时表示，近日立法院通过的促转条例适用时间起于1945年8月15日，是日本天皇宣布无条件投降日，但台湾实际回归是10月25日，所以政府仍应根据促转为慰安妇讨公道。

据联合新闻网报道，马英九指出，80年前的今天，超过5万日军攻入南京城，展开有组织、有计划、有预谋的大规模屠杀。超过六个星期的姦杀掳掠与纵火，造成30万人死亡，数万名妇女惨遭强暴，三分之一市区被焚毁，数万件珍贵文物遭洗劫。当时日军疯狂的罪行与败坏的军纪引发国际社会谴责。

马英九说，日本政府之后又决定成立随军慰安所，以慰安妇解决日军性的需求，揭开东亚妇女史上最悲惨的一页。往后八年，日军在太平洋战场设立超过1000个慰安所，从中国、韩国、菲律宾、印尼、台湾等地，以绑架、威胁或哄骗手段，强迫妇女成为日军的性奴隶。

马英九表示，根据统计日本征召的慰安妇，中国大陆和韩国各有约20万人，台湾则有1200至2000人，估计超过七成慰安妇最后死于战场。

话锋一转，马英九也提到，立法院日前通过“促进转型正义条例”，将开始适用的时间订在1945年8月15日，也就是日本天皇宣布无条件投降日。

但马英九强调，日本正式投降日是9月2日，台湾光复回归中华民国统治则是10月25日。也就是说，从8月15日到10月25日这两个多月的时间，台湾仍在日本总督威权统治下。

因此，当时还被迫担任慰安妇的台湾妇女，当然有权依据刚三读通过的“促进转型正义条例”，要求政府协助她们争取转型正义与公道。

马英九也指出，今年也是台北市妇女救援基金会成立30周年，妇援会一向是台湾慰安妇最大的靠山。政府现在既然有法源依据，更应积极处理，向当时还在台湾执政的日本政府请求赔偿和道歉，而不是只靠民间团体。

马英九强调，为慰安妇平反是“法律的要求”。现在台湾只剩两位阿嬷了，已经不容许再蹉跎，相信全台人民都愿意做政府的后盾，为阿嬷们讨回公道。

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