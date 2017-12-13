林郑月娥今前往北京述职

香港特区行政长官林郑月娥今天（13日）前往北京述职。她在机场会见传媒时表示，将在两日的述职中加入一项工作，那就是香港特区政府与国家发改委会签订一份中央支持香港参与和助力“一带一路”建设的安排。

据中通社报道，林郑此次述职行程是明天（14日）和后天（15日）两日。述职完毕后，她会在北京会见传媒，交代述职的体会和各方面的情况。

香港特区政府保安局局长李家超连同三个纪律部门首长也会访京，分别是警务处处长、入境事务处处长及海关关长。他们明天会到公安部，商讨有关一个通报机制的新安排。林郑月娥也会参与部分礼节性的会面。

林郑表示，香港特区政府与发改委签订中央支持香港参与和助力“一带一路”建设的安排，是早前向中央领导人提出的要求。在过去几个月里已经安排文本的草拟，现在草拟完毕，所以明天可以在发改委签订。

林郑说：“由7月1日到现在，特区的主要官员都很频密访京，一共有两位司长、九位局长已经先后访问北京，与他们相关的部委展开一些工作，亦每一次都会礼节性拜会港澳办。”

她说：“这种频密的访京其实都是为香港市民关心的议题做一些工作，包括无论在商贸、文化、教育方面，亦由于现在越来越多香港人在内地工作、生活和学习，所以我们亦希望多些掌握香港人在内地有什么生活上的诉求能够透过我们转达，按着习近平国家主席的要求，请有关部委推出一些具体便利港人的措施。”

林郑也表示：“我亦借这机会很感激中央各个部委对于我及我的主要官员访京，每一次都非常重视，而且很多都是很实务性的商讨，亦有不少成果。”

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