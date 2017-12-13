马英九告台北检察长洩密 将申请侦查移转管辖

针对媒体报道台湾前总统马英九涉主导中视交易等三中交易案，涉图利中视买家4.8亿元（新台币），马英九今天下午三点多，突然现身台北地检署，并以告发人身分告发台北检察长刑泰钊，以及负责侦讯他的主任检察官汪鑫健洩密；稍早马结束应讯，陆续前往高等检察署、最高检察署提出告发，强调台北地检署调查此案已不适任，将向上级法院声请移转管辖。

台湾自由时报称，马英九讯后表示，今告发检察长刑泰钊、主任检察官王鑫健洩密，实在是忍无可忍，从台北地检署重启侦办三中案以来，一直有各种扭曲事实的错误传闻，他基于尊重司法一直隐忍不发；直到上月29日，他到台北地检署侦讯14.5小时，各种违背事实、离谱夸张的侦查细节，不断被少数媒体报道，而这些媒体得到的所谓独家消息都是片断的，不真实的。

马英九强调，这样的洩密，是洩露不实的机密，选择性的洩漏对被告不利的资讯，有些部分他们合理怀疑是检方洩密，例如查扣上百片光碟，张哲琛的供词等，除了检察官外，谁会知道这些内容呢？为何检察官可以公然违反侦查不公开原则洩密呢？这些内容很多显然是检察官自行延伸，或者断章取意扭曲出来的，今天《镜周刊》就是一例，报道提到“那就回馈给他”这句话，“我像是会说这句话的人吗？”

马英九指出，他从来没有指示回馈、图利任何人或任何单位，所有他参与过的会议，所有买卖均依法行事，不可有违反暴利之情事，但台北地检署一再洩漏不实且扭曲的侦查细节，对比起诉他洩密案时振振有词，他觉得实在很可笑，他的发言人上周已要求台北地检署对外公开声名，但迟至今日，台北地检署皆未正面回应。

马英九强调，这样的办案方式，已违反刑事诉讼法规定的公平办案原则，也就是对于被告有利、不利的事项都要注意，这样下去怎么可能公平公正的办案？他们认为，北检以及侦办本案的检察官已经不适任继续调查本案，将向上级法院声请移转管辖，希望检察总长可以发挥检察一体的职权，公平办案。

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