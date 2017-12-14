挡水利会修法闯关 吴敦义下令党团须有夜宿“立院”准备

将台湾农田水利会从法人改制为公务机关、会长改官派的水利会修正草案将在近期闯关立法院。中国国民党主席吴敦义昨天（13日）强调，国民党强烈反对此项修法，要求党团坚持反对立场，甚至要有夜宿立法院准备。

据中通社报道，国民党昨午举行中常会，特别邀请台湾农田水利会联合会长、中常委林文瑞作专案报告。

吴敦义在会中表达国民党强烈反对水利会收归公有的修法政策，并且正式向国民党立法院党团及党组织发展委员会，下达全面开战的准备。

吴敦义表示，蔡英文当局不但执政不断失能，还企图将全台17个水利会改为公务机关，将水利会共约3000亿元（新台币，135.6亿新元）以上资产收归公有，让所有基层会员的权益与财产化为乌有，国民党对此全力反对。

此外，他已要求国民党团须有夜宿立法院的准备，同时也要求组织发展委员会与水利会保持密切联系，号召基层农民会员踊跃发声反对改制，以表达维护水利会自治与基层会员权益的决心。

他指出，行政院此前已将农田水利会修正草案送进立法院，且在11月24日时被立法院决议退回。如今，民进党团又将在近期提案，而且势在必得，国民党绝不苟同这种蛮横又漠视民意的做法，也绝不会妥协。

免费试阅14天